Umweltministerin Eder übergibt Förderbescheide „Wiederaufbau im Ahrtal kommt einen großen Schritt voran“

Es dürfte eines der größten und teuersten Projekte beim Wiederaufbau des Ahrtals nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 werden: der Bau einer neuen Kläranlage, die notwendig geworden ist, nachdem das Abwasserwerk nahe der Ahrmündung in Sinzig in der Flutnacht zerstört wurde und nur noch einen provisorischen Betrieb aufnehmen konnte. Gemeinsam mit der Nachbarstadt Remagen wird nun eine neue Anlage – diesmal auf Remagener Gebiet – gebaut. Mehr als 131 Millionen Euro wird das neue Klärwerk kosten, das vom Abwasserzweckverband Untere Ahr betrieben wird. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) übergab am Dienstagnachmittag einen ersten Förderbewilligungsbescheid über 20 Millionen Euro. „Der Wiederaufbau im Ahrtal kommt wieder einen großen Schritt voran“, sagte die Ministerin.