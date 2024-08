Projekt Freiwillige Aufbauzeit im Ahrtal Chance für den Wiederaufbau: Vom Schnupper-Praktikum zum Traumberuf

Ganze 130 Ausbildungsberufe gibt es allein im Handwerk. Da ist die richtige Wahl bei der Palette an Möglichkeiten nicht immer einfach. Rund 1600 noch offene Azubi-Stellen gibt es aktuell im Bezirk der Handwerkskammer Koblenz, in dem etwa 8000 Lehrstellen in Handwerksberufen gemeldet sind. Wie junge Menschen Orientierung finden oder auch bereits eingeschlagene Wege beenden können, um beruflich neue Pfade zu begehen, zeigt das Projekt „Freiwillige Aufbauzeit im Ahrtal“. Fluthelfer entdeckten bei ihren Rettungs-, Aufräum- und Wiederherstellungsarbeiten ihre Liebe zum Handwerk, entdeckten ihr Talent für manuelle, oftmals kreative, produzierende, reparierende und schöpferische Arbeit. Es war ein von Handwerkskammer und Arbeitsministerium angestoßenes Experiment, das glückte und offenbar erfolgreich war: Nun wurde eine erste Bilanz gezogen.