Schätzung zur Beseitigung von Flutschäden : Neuaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler kostet 1,7 Milliarden Euro

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat Flutschäden und Kosten aufgelistet. Demnach benötigt sie rund 1,7 Milliarden Euro. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Beseitigung von Flutschäden und der Neuaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler kostet 1,7 Milliarden Euro. Das ergab eine Schätzung. Die Stadt hofft nun auf Geld aus dem Wiederaufbaufonds.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Der Hauptausschuss in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die vorläufige sehr lange Liste der flutbedingten Schäden in der Stadt und den daraus resultierenden 178-seitigen Maßnahmenkatalog besprochen. Die Verwaltung soll diesen Maßnahmenplan nach einer noch anstehenden Beratung im Stadtrat der Kreisverwaltung vorlegen, die ihn dann an das Land weiterleiten wird. Auf mehr als 1,7 Milliarden Euro werden die Kosten für die Schadensbehebungen und den Neuaufbau geschätzt. 1540 Einzelmaßnahmen sind in dem Katalog aufgeführt. Die Stadt hofft, dass alle aufgelisteten Bauvorhaben mit Mitteln aus dem Wiederaufbaufonds finanziert werden können.

In den vergangenen Wochen wurden ortsteilbezogene Auszüge dieser Maßnahmenübersicht in sieben Einwohnerversammlungen der unmittelbar von der Flut betroffenen Ortsbezirke vorgestellt. „Die nun vorliegende Übersicht wurde mit großer Sorgfalt und dem Ziel der Vollständigkeit erstellt“, so Bürgermeister Guido Orthen. Dennoch sei der Plan „unvollendet“. „In Anbetracht der Schadenslage wird uns das jeder nachsehen. Der Plan kann und wird wohl auch noch fortgeschrieben werden müssen“, sagte das Stadtoberhaupt. Dies könne sowohl die Ergänzung oder auch die Streichung von Maßnahmen sowie die Anpassung der Schadenssummen betreffen. Außerdem stellte Orthen klar: „Es wird nicht alles direkt und gleichzeitig umgesetzt werden können.“ Allerdings will die Stadt bei der Wiederherstellung der Infrastruktur Prioritäten setzen.

Zahlen basieren auf Schätzungen des Rathauses

Hinsichtlich der Ermittlung der Schadenshöhe wurde zum Teil auf bereits erstellte Gutachten, Kostenschätzungen oder -berechnungen zurückgegriffen. Teilweise basieren die Zahlen jedoch lediglich auf Schätzungen der Fachabteilungen im Rathaus. Sinn und Zweck des Maßnahmenplans ist in erster Linie, die künftige Auszahlung von Zuwendungen für das Land planbar zu machen und für den Landkreis ein entsprechendes Regionalbudget zu bilden.

Alle im Katalog aufgeführten Kosten sind mit einem Steigerungsfaktor unterlegt. Fünf Prozent pro Jahr erwartet die Stadt an Baukostensteigerungen. Darüber hinaus kalkuliert man mit einem Index von zehn Prozent für „Unvorhergesehenes“, führt einen „Sonderkonjunkturfaktor durch Angebotsverknappung im Ahrtal“ von 15 Prozent an. Ferner rechnet man im Rathaus mit Steigerungen bei der Projektsteuerung von bis zu 25 Prozent der Gesamtkosten sowie addiert auf alle aufgeführten Werte die anfallende Umsatzsteuer von 19 Prozent. Das Ergebnis: In der Gesamtsumme kommt es zu einer Steigerung des Ausgangswertes um den Faktor 2,56.

Ahr-Thermen könnten 65 Millionen Euro kosten

So rechnet man beispielsweise für die Wiederherstellung der Ahr-Thermen mit Kosten in Höhe von 65 Millionen Euro, für die Sanierung des Bürgerzentrums in Ahrweiler mit 5,1 Millionen, mit Sanierungskosten der Ahrweiler Marktgarage von elf Millionen Euro, mehr als 15 Millionen Euro sind für die Kindertagesstätte Blandine-Merten-Haus veranschlagt, 13 Millionen für die Wiederherstellung des Lenné-Parks, 30 Millionen für die Bad Neuenahrer Grundschule und 22 Millionen Euro für die Bachemer Brücke.