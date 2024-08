Wiederaufbau in Bad Neuenahr Die einen machen Tempo, die anderen müssen warten

Bad Neuenahr · In Hemmessen bauen Mercedes und Edeka nach den Zerstörungen der Flut neu. Besser gesagt: wollen bauen. Denn während es bei dem Autohändler mit großen Schritten vorangeht, geschieht am Edeka-Markt nichts. Was ist da los?

16.08.2024 , 10:05 Uhr

Während sich die Natur so allmählich an der Edeka-Ruine breit macht, entsteht im Hintergrund das nagelneue Mercedes-Autohaus. Foto: Thomas Weber

Von Thomas Weber