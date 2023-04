Wiederaufbau nach der Flut So laufen die Arbeiten am Ahr-Radweg

Für den Tourismus in der Region ist der Ahr-Radweg von entscheidender Bedeutung. Der rund 65 Kilometer lange rheinland-pfälzische Teil des Radweges wurde bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 laut Verkehrsministerium zu fast 60 Prozent beschädigt oder komplett zerstört. Einer Mitteilung des Ministeriums zufolge macht der Wiederaufbau nun Fortschritte. Mitunter müssen sich Radler den Angaben zufolge allerdings auch noch jahrelang gedulden. „Der Wiederaufbau des Ahr-Radwegs schreitet voran. Das ist eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger sowie für den Tourismus im Tal“, wird Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) zitiert. Dort, wo es möglich sei, wolle man schnellstmöglich durch Provisorien, Alternativstrecken, Beschilderungen und Übergangslösungen das Radfahren ermöglichen. In einigen Abschnitten habe das Land dies bereits gemeinsam mit den Städten und Gemeinden umsetzen können. Um die Kommunen im Ahrtal zu unterstützen, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die zentrale Koordination der Planungen für die Arbeiten am Radweg übernommen, wie es vom Land heißt. Und so ist laut Verkehrsministerium der aktuelle Stand des Wiederaufbaus: