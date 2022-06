Wiederaufbau nach der Flut : Bad Neuenahr könnte ein Kombibad bekommen

Flutschäden in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Abrissarbeiten am Freizeitbad TWIN haben begonnen Die umfangreichen Sanierungsarbeiten für das Freizeitbad TWIN in Bad Neuenahr waren schon in vollem Gange. Da kam die Flut. Nun wird das Bad komplett abgerissen. Ein Neubau erfolgt vielleicht als Zusammenlegung mit der ebenfalls zerstörten Ahr-Therme.