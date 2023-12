Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr Wiederaufbau nach der Flut kostet mehr als drei Millionen Euro

„Wir sehen Licht am Ende des sehr lamgen Tunnels“, freute sich Gregor Terporten von der Bad Neuenahr-Ahrweiler Stadtverwaltung. Der Fachbereichsleiter für Sport, Kultur, Kitas und Generationen hatte interessierte Bürger zu einer Baustellenbesichtigung ins Mehrgenerationenhaus an der Weststraße eingeladen. Das Haus war in der Flutnacht im Juli 2021 stark zerstört worden. Für mehr als drei Millionen Euro erfolgt nun der Wiederaufbau des Treffs für alle Altersgruppen, der unter anderem auch einen sechsgruppigen Kindergarten mit fast 120 Kindern beherbergt. Erdgeschoss und Keller des Hauses der Familie waren in der Katastrophennacht komplett geflutet worden. 2,20 Meter stand das Wasser im Parterre hoch. Terporten: „Heizung und Haustechnik waren nicht mehr zu retten, die gesamte Ausstattung der Räume war unbrauchbar geworden. Der fast 3000 Quadratmeter große Außenbereich war verwüstet und verschlammt, angespülte Autowracks hatten sich dort aufgetürmt.“