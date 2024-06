Restaurants Brogsitter im Gasthaus Sanct Peter Wiedergewonnener Stern weckt in Walporzheim Ambitionen

„Jetzt haben wir das Ding!“ Freudestrahlend streckt Benjamin Schöneich die begehrte Trophäe in den Himmel. Gerade hat der 34-jährige Chef de cuisine des Restaurants Brogsitter im Gasthaus Sanct Peter die Emaille-Plakette mit dem Michelin-Stern 2024 feierlich überreicht bekommen. Für ihn und Restaurantbesitzer Hans-Joachim Brogsitter ist der Guide Michelin nach wie vor der wichtigste Gastronomieführer für die Gourmetküche. In seiner aktuellen Ausgabe hat der in Anlehnung an seine Farbgebung auch „rote Bibel“ genannte Wegweiser in Sachen guter Küche dem traditionsreichen Haus in Walporzheim nach einer zweijährigen Durststrecke, geschuldet der flutbedingten Schließung des renommierten Restaurants, wieder einen der begehrten Michelin-Sterne zuerkannt. Vor der Flutkatastrophe war das Restaurant Brogsitter bereits von 1990 bis 2021 fast durchgehend mit einem Michelin-Stern geschmückt.