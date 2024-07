Wilderei im Kreis Ahrweiler Schüsse in der Nacht an abgelegenen Orten

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 130 Fälle von Jagdwilderei erfasst worden – immerhin 13 Fälle weniger als im Vorjahr. Laut Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gab es die meisten Fälle im Kreis Kusel mit zwölf Taten, der Kreis Ahrweiler belegt mit sechs Fällen Platz fünf in Rheinland-Pfalz. Man müsse allerdings davon ausgehen, dass längst nicht alle Fälle erfasst würden, so das Landeskriminalamt: „Das Dunkelfeld wird in diesem Deliktsbereich aufgrund der abgelegenen Tatorte und nächtlichen Tatzeiten als erheblich eingeschätzt.“ Im Gespräch mit dem General-Anzeiger sieht Ralf Schmidt, Vorsitzender der Kreisgruppe Ahrweiler im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, eine erhöhte Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch die geplante Änderung des Landesjagdgesetzes.