Katholisches Familienfest Willi will’s wissen: Die Mission Grün ist geglückt

Genau das sei es, was er mache: Er hinterfrage neugierig und abenteuerlustig scheinbare Alltäglichkeiten. Den Durchbruch erzielte Willi Weitzel 2001 mit der Sendung „Willi wills wissen“ im Ersten Programm. Mittlerweile ist er nicht nur im Fernsehen oder auch gerade wieder mit „Willi und die Wunderkröte“ im Kino zu sehen, sondern auch mit Vorträgen unterwegs. Am Samstag machte der 51-jährige gebürtige Hesse auf dem Calvarienberg Station. Dass man selbst aus schwierigen Themen beste Unterhaltung machen kann, zeigte er in der Schulaula gleich in zwei Vorträgen. In der „Mission Grün” fand er einen idealen Partner, denn die Jugend-Gruppe des Pastoralen Raums teilt die gleichen Anliegen wie ihr prominenter Partner: „Wild darf das Leben sein, aber auch nachhaltig. Umweltschutz und Bewahren der Schöpfung mit allen Sinnen, mit Wissen und mit Leidenschaft, sind das Gebot der Stunde“, so Pastoralreferent Markus Hartmann.