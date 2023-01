Erster Winter-Ahrathon im Flutgebiet : 150 Teilnehmer laufen durch verwüstetes Gelände und steile Weinberge

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Erlebnislauf Ahrathon ist erstmals im Winter ausgetragen worden. Die Strecke war dabei nur halb so lang. Auch kamen deutlich weniger Läufer als im Sommer – vor allem im Vergleich zu den Jahren vor der Flut. Kreative Kostüme gab es aber auch diesmal.



Von Thomas Weber

Der Ahrathon in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einen kleinen Bruder bekommen. Das veranstaltende Weingut Sonnenberg hatte für Samstag zum ersten Mal zu einer Winter-Ausgabe des Erlebnislaufs durch die Weinberge rund um die Kreisstadt eingeladen. Dabei fungierte der TV 06 Bad Neuenahr als Ausrichter für die Winzerfamilie. „Die Idee zu einer Winterausgabe hatten wir schon lange“, machte Veranstalterin Michaela Wolff deutlich. Gereift sei die Überlegung für Läufe im Winter schon vor Jahren, als der Sommer-Ahrathon an seine Kapazitätsgrenzen stieß. In den Zeiten vor der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe im Ahrtal hatten die Gastgeber die selbst gesteckte Höchst-Teilnehmerzahl des Ahrathons von 3 500 Sportlern erreicht. Man suchte nach einer Alternative für die, denen man damals keine Teilnahme mehr ermöglichen konnte.

Aktuell sind die Voraussetzungen im Ahrtal andere. Als der Ahrathon im vergangenen Sommer wieder stattfinden konnte, kamen nur gut 700 Läuferinnen und Läufer. Noch scheuen viele das Tal, wo es nach der Flutkatastrophe zudem kaum Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Sportler mit weiter Anreise bleiben lieber zu Hause.

Hintergrund Médoc-Marathon in Frankreich dient als Vorbild Vorbild für den Ahrathon ist der Marathon des Châteaux du Médoc, der immer im September bis zu 10 000 Sportler ins französische Pauillac lockt. Auch dieser Lauf ist eine Kombination aus Wettkampf und Spaßlauf mit spezieller Erlebnisatmosphäre. Dort geht es zu den Weingütern, wo Verkostungen stattfinden und lokale Spezialitäten wie Käse, Tarte und Austern gereicht werden. Auch beim Médoc-Marathon tragen zahlreiche Teilnehmer während des Laufs ausgefallene Kostüme. Als Grundpfeiler des Marathons, der auch zum Teil ein paar Kilometer länger als die reguläre Marathon-Strecke ist, nennen die Veranstalter nennt la santé (die Gesundheit), le sport (den Sport), la convivialité (die Gastlichkeit) und la fête (das Feiern). wbe

Dennoch sah man im Weingut Sonnenberg nun die Zeit gekommen, zumindest einen Probelauf für die Winterausgabe zu starten. Dabei verzichtete man allerdings auf die Durchführung eines Marathonlaufs über 42,1 Kilometer, um die rund 100 Helfer an der Strecke nicht allzu lange in der Kälte stehen zu lassen. Herzstück der Veranstaltung war ein Halbmarathon, dazu gab es Läufe über fünf und zehn Kilometer sowie die Möglichkeit, ohne Zeitmessung eine Nordic-Walking-Strecke über zehn Kilometer zu absolvieren.

Die Läufer starteten immer am Fuß der Weinberge auf Höhe der Bad Neuenahrer Bergstraße in der Lage Sonnenberg. Die Strecke führte die Halbmarathon-Absolventen nach Nordwesten durch die Lagen Schieferlay und Kirchtürmchen, ehe man südlich von Lantershofen die A 573 querte und den Rotweinwanderweg weiter in Richtung Ahrweiler lief. Auf Höhe des Obertors verließen die Sportler die Weinberge und begaben sich in die Ahrweiler Altstadt und dann ans Ahrufer mit Laufrichtung Walporzheim. Gerade im Bereich der Ehrenwall’schen Klinik wurden den Teilnehmern die Zerstörungen, die die Flut vor eineinhalb Jahren im Bereich der Ahr anrichtete, vor Augen geführt. Manch einer der Teilnehmer, die aus einem großen Umfeld kamen, sah die Bilder zum ersten Mal und war sichtlich beeindruckt.

Von Walporzheim ging es über den Weinbaulehrpfad in die steilsten Passagen der Rundstrecke. Dort galt es, zahlreiche Höhenmeter zu überwinden. Die Dokumentationsstätte Regierungsbunker und das Fliegende Dach am Birnenrundwanderweg bei Lantershofen wurden passiert, ehe es wieder in die Weinberge nördlich von Bad Neuenahr ging, wo schließlich Start und Ziel warteten. Dabei sollte es den Sportlern am Zieleinlauf bei fast zweistelligen Temperaturen zumindest ein wenig winterlich vorkommen. Hierfür sorgte eine Schneekanone, die Massen von weißem Schaum in die Luft blies.

Die schnellste Runde in der samstäglichen Königsdisziplin des Halbmarathons legte der Meckenheimer Philipp Sieger hin. Er landete einen Start-Ziel-Sieg, an dessen Ende laut Organisatorin Michaela Wolff eine Fabelzeit stand. Wie schnell Sieger unterwegs war, wurde ihm spätestens an einem der sieben Verpflegungsstände bewusst, der noch gar nicht aufgebaut war.

Eisbären und Pinguine prämiert

Überall gab es kalte und warme Getränke. Wer mochte und den Lauf in erster Linie als großen Spaß sah, konnte sich auch einen Glühwein oder einen Jagertee gönnen. Für Phillipp Sieger blieb es dagegen bei Wasser. Dafür wurde der Tagessieger bei der Siegerehrung im Winterdorf auf dem Gelände des Weinguts Sonnenberg in Wein verschiedener Ahrtaler Winzer aufgewogen. Ganze elf Kartons waren es, die das Gegengewicht zu dem rund 75 Kilogramm schweren Sportler ausglichen. Aber nicht nur deswegen wird Sieger den Lauf in guter Erinnerung halten. Er sprach von Respekt vor der Beschilderung bei seinem einsamen Lauf gegen die Uhr und freute sich schließlich über die guten Markierungen der Strecke. Zum Ahrathon im kommenden Sommer will er wiederkommen, zumal er eigentlich längere Strecken absolviert.