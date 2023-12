Uferlichter in Bad Neuenahr Winterliche Hüttenatmosphäre direkt an der Ahr

Nicht nur in der Adventszeit, sondern vielmehr bis Mitte Januar entführt der Kurpark Besucher in den Abendstunden in leuchtende und glitzernde Dekorationen und bietet zudem in stimmungsvollem Ambiente ein begleitendes Kulturprogramm. Zum inzwischen 19. Mal lädt der Verein „Uferlichter Kultur“ an das Ufer der Ahr an die Kurgartenstraße, um Bürgern der Stadt und Gästen aus nah und fern besinnliche Stunden zu ermöglichen.