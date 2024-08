150 Jahre Winzer-Verein Ahrweiler „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“

War der Kommers noch geladenen Gästen vorbehalten, so feierten an den beiden folgenden Tagen viele Hundert Besucher das mittlerweile 24. Hoffest mit zwei herrlichen Sommerabenden. In toller Atmosphäre mit kulinarischen Leckerbissen und den starken Weinen und Sekten der Genossenschaft genossen die Menschen die Musik der Coverbands One am Freitag und Bounce am Samstag. Die Tanzfläche war gut gefüllt, zumal die Musikvereinigung Bad Neuenahr-Ahrweiler am Samstagnachmittag zum Warm-up eingestimmt hatte.