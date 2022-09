Winzerfest in Ahrweiler eröffnet : Lena Körtgen ist Weinkönigin in Ahrweiler

Viel Neues beim Schützenfest : So verlief der Historische Trinkzug in Ahrweiler In diesem Jahr war beim Historischen Trinkzug in Ahrweiler wegen Corona und Flutfolgen vieles anders. Die Gastgeber gaben sich alle Mühe, für ein fröhliches Schützenfest zu sorgen. Manch einer kredenzte den Wein noch aus einer Baustelle heraus.