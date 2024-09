Event am Wochenende Alle Infos zum Jubiläums-Winzerfest in Dernau

Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist: In Dernau steht das 75. Winzerfest an. Der Flutkatastrophe so arg gebeutelte Weinort begeht es am kommenden Wochenende unter neuem Namen. Insgesamt drei Tage „Wein.Berg.Fest“ stehen an. Von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. September, wird der Dorfkern rund um die Pfarrkirche St. Apostel zur Weinstraße – mit ganz viel Musik, denn dafür ist das Dernauer Fest bekannt.