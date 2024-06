Wirtschaftsforum der IHK in Bad Neuenahr Gäste aus Geschäftswelt und Politik nutzen Gelegenheit zum Austausch

Lange Reden gab es dann auch tatsächlich nicht. Wohl aber Impulsvorträge, an denen man in kleinen Gruppen in insgesamt vier Runden teilnehmen konnte. IHK-Vize-Präsident Jörg Schäfer konnte hierzu auch Landrätin Cornelia Weigand, die CDU-Landtagsabgeordnete Petra Schneider oder auch den Bürgermeister der Kreisstadt, Guido Orthen (CDU) begrüßen. „Das Interesse an unserer Region ist wieder sehr groß geworden“, freute sich Landrätin Weigand über gestiegene Nachfragen im Tourismusgeschäft. Um so wichtiger sei ein Wiederaufbau der kommunalen Infrastrukturen. „Jeder erreichte Meilenstein ist ein wichtiges Signal im Wiederaufbau“, sagte sie nicht zuletzt auch im Hinblick auf das gerade frisch wiedereröffnete Steigenberger Hotel.