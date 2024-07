Fußball-Europameisterschaft Wo in und um Ahrweiler das Spiel Deutschland-Spanien gezeigt wird

Die Erfolge der deutschen Fußball-Nationalmannschaft lassen sich am besten in Gemeinschaft feiern. Und sollte – was natürlich keiner annimmt – das Team im EM-Viertelfinale gegen Spanien am Freitagabend doch scheitern, wäre auch das mit Freunden und Gleichgesinnten besser zu ertragen. Wer nicht im eigenen Wohnzimmer Gäste bewirten möchte, dem stehen zahlreichen Public-Viewing-Möglichkeiten in und um den Kreis Ahrweiler offen. Hier eine kleine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit: