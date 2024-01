Bauvorhaben am Calvarienberg Wohin mit dem Verkehr durch die neuen Klosterbewohner?

Unaufgeregt und vorwiegend sachlich ging es bei einer Bürgerversammlung zu, in der die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler interessierte Bürger erneut über das am Kloster Calvarienberg geplante Bauvorhaben informierte. Insbesondere über die zu erwartenden Auswirkungen auf den Verkehr im dortigen Viertel zwischen altehrwürdigem Kloster und der Ahr wollte die Stadtspitze mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Mit dem ein oder anderen Disput war dabei durchaus zu rechnen: Schließlich befürchten viele zu einer Bürgerinitiative zusammengefassten Quartiersbewohner eine für sie unzumutbare Zunahme des Verkehrs, wenn das Bauvorhaben am Kloster umgesetzt wird.