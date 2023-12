Fußgängerzone in Ahrweiler Wohl keine Fernwärme für die Niederhutstraße

Drei Jahre nach der verheerenden Flutkatstrophe im Ahrtal wird Mitte 2024 der Wiederaufbau der Niederhutstraße, eine der wichtigsten Einkaufsstraßen und Fußgängerzone in der Ahrweiler Altstadt, beginnen. Rund ein Jahr werden die rund 1,7 Millionen Euro teuren Bauarbeiten in Anspruch nehmen. Das beschloss der Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2023 einstimmig.