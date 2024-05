Pläne für ehemaliges Kloster in Ahrweiler Wohnhaus auf dem Kalvarienberg wird zwei Stockwerke kleiner

Komplett verlegt wurde zudem die Ein- und Ausfahrt für die Tiefgarage, die unter dem Bauwerk entstehen soll. Die war einst an der Blandine-Merten-Straße vorgesehen und wird nun in die Kalvarienbergstraße verortet. Die meisten Bauchschmerzen hatten die interessierten Bürger derweil mit dem geplanten, siebengeschossigen Wohngebäude „Grüner Vermittler“, das nur schwer zu vermitteln war. Hier sieht auch der Denkmalschutz Probleme, weil eben dieses Haus die Fernsicht auf die alten Klostermauern nachhaltig beeinträchtigen könnte. „Ein maximal vier- bis fünfgeschossiger Bau sei hingegen denkbar“, so die Denkmalbehörde in ihrer Stellungnahme. Dem nahmen sich die Planer an und kappten zwei Geschosse, so dass der Wohnturm nun nur noch fünfgeschossig werden soll, wobei das obere Geschoss nach hinten versetzt wird und somit kaum mehr als Vollgeschoss wahrgenommen werden soll.