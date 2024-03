Lieblingsplätze für Genießer Wurzeln und Blüten in herzerwärmender Harmonie

Die beiden GA-Redakteure Volker Jost und Sven Westbrock haben mit ihrem Buch „Lieblingsplätze für Genießer – Ahrtal“ jetzt einen Kulinarik-Führer dazu geschrieben. In loser Folge stellen wir die Topadressen in einer der an Gaumenfreuden reichsten Regionen Deutschlands vor. Steinheuers Restaurant „Zur Alten Post“ in Heppingen ist heute an der Reihe. Die Autoren beschreiben diesen Lieblingsplatz so: