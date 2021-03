Kreuzwege : Zahlreiche ehrwürdige Bittwegskreuze im Kreis Ahrweiler

Aktion Lebenskreuz

Der traditionelle ökumenische Kreuzweg „Lebenskreuze“ der katholischen Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler beschritt in diesem Jahr wegen Corona neue Pfade. Dabei machte das Lebenskreuz für je eine Woche in einer anderen Kirche der Kreisstadt Station und lud zu Stille und Gebet ein. Auf Zetteln konnten die Gläubigen Gedanken, Hoffnungen und Gebete notieren und in einen Kasten stecken. „Nageln Sie Ihr Leid, das Sie ins Wort gebracht haben oder auch nicht aussprechen können, ans Kreuz“, hatte Gemeindereferentin Mildred Ruppert vom Initiativkreis der Pfarreiengemeinschaft aufgefordert. Nägel und Hammer lagen ebenso bereit wie Desinfektionsmittel.

Das Kreuz war in St. Mauritius, Heimersheim, in der Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr, in St. Barbara, Ramersbach, und in der Ahrweiler St. Laurentius-Kirche zu sehen. Am Karfreitag liegt das Kreuz nun wieder in St. Pius. Dort startet und endet auch der traditionelle Karfreitags-Rundgang zu den drei Bachemer Kapellen St. Leonhardus, St. Anna und Lourdes, an denen Plakate mit Impulsen aus der Lebenskreuze-Aktion hängen.

In der Nacht zu Sonntag werden die in den Wochen zuvor in den Kirchen der Stadt gesammelten Zettel in St. Pius im Osterfeuer verbrannt.