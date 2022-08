Sanierung nach der Flut : Zehntscheuer in Ahrweiler könnte ab Herbst wieder nutzbar sein

Arbeiter renovieren derzeit die Zehntscheuer in Ahrweiler. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Auch die Liegenschaften der katholischen Kirche St. Laurentius in Ahrweiler haben durch die Flut erheblichen Schaden genommen. Der Pfarr- und Veranstaltungssaal in der Zehntscheuer soll ab Herbst wieder für die Anwohner bereitstehen.

Wie so viele öffentliche und kirchliche Gebäude hat auch die Zehntscheuer auf dem Ahrweiler Marktplatz einen erheblichen Schaden durch Starkregen und Flut genommen. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Lagerhaus der Prüm'schen Kellnerei. Es dient heute als Veranstaltungs- und Pfarrsaal der Pfarrei St. Laurentius in Ahrweiler. Nun kann das niedrige Bruchsteingebäude mit einem hohen Walmdach ein kleiner Hoffnungsschimmer sein für die Anwohner. Denn schon bald könne es wieder für seinen ursprünglichen Zweck als Gemeindetreff genutzt werden, so die Gemeinde in einer aktuellen Mitteilung.

Zumindest der Boden in der Zehntscheuer stehe kurz vor der Fertigstellung – im Juli kam der Estrich: „Der Estrich musste sich zunächst einmal entspannen“, so Michael Seeliger, der sich seit diesem Frühjahr als gelernter Bautechniker um das Immobilienmanagement der katholischen Gemeinde kümmert. Derzeit seien die Handwerker damit beschäftigt, die zuvor ausgesuchten Fliesen zu verlegen.

Selbst die Gottesdienste werden im Winter vielleicht in die Zehntscheuer verlegt

„Die Zehntscheuer ist ein Zeichen der Hoffnung“, sagt auch Pfarrer Jörg Meyrer. Die Pfarrei hoffe nämlich, diesen Raum noch dieses Jahr – möglicherweise im Herbst – für verschiedene Veranstaltungen wieder nutzen zu können. Auch die derzeit in der Laurentiuskirche stattfindenden Gottesdienste sollen dann gegebenenfalls in die Zehntscheuer verlegt werden. „Vor allem die Lichtbedingungen sind im Winter in der Kirche nicht ideal, sodass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann“, so die Pfarrei weiter. „Was noch fehlt, sind die Fertiginstallationen, wie die Sanitäranlagen. Sie können, ist der Boden fertig verlegt, schnell installiert und auch ohne die Räume bereits fürs Erste genutzt werden“, so Seeliger. Ab etwa Ende August sollen auch die baulichen Vorbereitungen dafür beginnen, dass die Pfarrei an das lokale Fernwärmenetz angeschlossen werden kann. Falls der Anschluss noch nicht gelingt, werde der Pfarrei ein mobiles Heiznetz durch die Ahrtalwerke zur Verfügung gestellt.

Gerade an den Nightfever-Abenden sei die Zehntscheuer ein willkommener Ort zum Aufwärmen oder für kleine Suppenpausen gewesen, so die Pfarrei weiter. Diese können, dank großzügiger Spenden, ebenfalls bald wieder zubereitet werden. Die Küche jedenfalls ist schon angeliefert worden.