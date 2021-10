Ahrtalbahn : Personenzüge zwischen Ahrweiler und Remagen fahren wieder

Ahrweiler/Remagen Auf dem Teilstück der Ahrtalbahn zwischen Ahrweiler und Remagen verkehren bald wieder Personenzüge: Der erste Zug fährt am 8. November. Auch die direkte Verbindung zwischen Ahrweiler und Bonn wird wieder aufgenommen.

Auf dem Teilstück der Ahrtalbahn zwischen Ahrweiler und Remagen verkehren ab Montag, 8. November, wieder Personenzüge. Der erste Zug der Linie RB39 wird am 8. November um 4.41 Uhr in Remagen starten und um 4.59 Uhr am Bahnhof Ahrweiler erwartet. Hier ist dann Endstation. In der Gegenrichtung beginnt der Verkehr am 8. November um 5.13 Uhr. Die letzten Züge fahren um 0.11 Uhr ab Remagen ins Ahrtal und um 0.41 Uhr ab Ahrweiler in die Gegenrichtung. An Samstagen fährt der erste Zug ab Remagen erst um 5.11 Uhr, und Sonntagen um 6.11 Uhr. Auf dem Weg wird an den Bahnhöfen Bad Bodendorf und Bad Neuenahr angehalten. Am Bahnhof Heimersheim ist noch kein Ein- und Aussteigen möglich.