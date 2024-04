Bei Wohnhausbrand gestorben Kurt Gellers Ideen, Kreativität und menschlich feine Art wirken fort

Ahrweiler trauert um einen der engagiertesten Mitbürger. Der ehemaligen Bürgerschützenkönig Kurt Geller, Schützenmajestät der Jahre 1987 bis 1990, kam unter tragischen Umständen bei einem Brand am Mittwoch in seinem Haus in Ahrweiler im Alter von 93 Jahren ums Leben. Doch Geller hat weit über das Schützenwesen hinaus seine Spuren in Ahrweiler hinterlassen.