Zustand des Waldes in Bad Neuenahr-Ahrweiler Fachleute machen sich große Sorgen um den Wald

Blickt man in den Stadtwald, so sind große Kahlflächen zu sehen. Dürre und Borkenkäfer haben zu hohen Kalamitätsschäden geführt, im Neuenahrer Wald steht so gut wie keine Fichte mehr, in Ahrweiler wird dieser Zustand bald erreicht werden. Da nützt auch das recht feuchte Jahr 2023 nicht mehr. Die Fichtenbestände mussten größtenteils als Schadholz verkauft werden. Aber auch der Holzmarkt ist nun gesättigt, was sich auf die Preise auswirkt. So geht der Plan für das kommende Jahr von Einnahmen in Höhe von 331.000 Euro aus, im laufenden Jahr sind noch 426.000 Euro geplant.