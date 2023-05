Am Freitagabend gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr der Kreisstadt aus zu einem Küchenbrand, der in einem asiatischen Schnellrestaurant in der Ahrweiler Bossardstraße ausgebrochen war. Anscheinend war in der Nähe der Fritteuse ein Feuer entstanden, als gerade niemand in der Küche war. Personal und Gäste griffen mit Feuerlöschern beherzt und schnell ein und verhinderten so ein weiteres Ausbreiten des Brandes. Die Feuerwehr war nach wenigen Minuten mit 35 Kräften aus Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim vor Ort und hatte den Brand mit vereinten Kräften schnell unter Kontrolle. Zwei Personen mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Beobachtung ins Bad Neuenahrer Krankenhaus eingeliefert werden. Löschgruppenführer Daniel Schopp lobte die umsichtige Reaktion der Gäste und des Personals, womit Schlimmeres habe verhindert werden können.