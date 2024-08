Wenn Unglücke das Gute im Menschen hervorbringen Zwischen Hilfsbereitschaft und Katastrophenneugier

Schütz erinnert zudem an den historischen Umgang mit großen Unglücken: „Von alters her wurden Fluten, Beben, Dürren oder Stürme als göttliche Strafe für die Sünden der Welt erfahren.“ Bis heute sprächen viele Menschen von der „'Rache der Natur', davon, dass sie sich 'Bahn bricht' oder etwas 'zurückholt'.“ Geändert habe sich diese Perspektive mit dem Erdbeben von Lissabon 1755. Das war für Philosophen ein Anlass zur Frage, wie ein gütiger Gott das Übel in der Welt zulassen könne. Auch gab die Katastrophe, die die portugiesische Hauptstadt fast vollständig zerstörte und mehrere zehntausend Todesopfer forderte, einen Anstoß zur Entwicklung der Erdbebenforschung. Man habe damals begonnen, Katastrophen als Ereignis zu begreifen, die „praktischer Bewältigung“ bedurften, erklärt der Professor für Organisation und Management an der Hamburger Northern Business School.