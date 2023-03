Experten stellen Konzepte vor : Neue Ahrbrücken müssen echte Alleskönner werden

Nach Flutkatastrophe : Ehepaar aus dem Ahrtal baut sich eine neue Existenz in Bonn auf Stephan und Regina Sieger hatten bis zum 14. Juli 2021 einen Burger-Laden in Bad Neuenahr und einen Minigolf-Platz in Bad Bodendorf. Alles wurde von der Flut zerstört. Jetzt wollen die beiden in Bonn neu anfangen – mit einem Kiosk-Café in Duisdorf.