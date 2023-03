Neue Öffnungszeiten ab April : Bad Neuenahrer Stadtbücherei soll in die neugeplante Konzerthalle umziehen

Ab April gelten neue Öffnungszeiten in der Stadtbücherei in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: ahr-foto

Bad Neuenahr-Ahrweiler Aufgrund einer Erhebung des Nutzungsverhaltens der Bürger werden die Öffnungzeiten der Stadtbücherei schon zum April angepasst. Zukünftig soll diese zudem in der neuen Konzerthalle im Kurpark untergebracht werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

Die Mitarbeiter der an der Willibrodusstraße, Ecke Mittelstraße gelegenen Stadtbücherei wollen die Öffnungszeiten der öffentlichen Bibliothek einem veränderten Nutzerverhalten anpassen. Der Haupt- und Finanzausschuss plädierte auf Vorschlag der Stadtverwaltung für eine Verlängerung der Öffnungszeiten um eine Stunde. Donnerstags sollen Bücherfreunde das Angebot der Stadt weiterhin bis 19 Uhr nutzen können, so dass auch Berufstätigen eine Buchausleihe möglich sein wird. Zudem soll das Bücherangebot der Stadt in Zukunft in der neu geplanten Konzerthalle im Kurpark sein Zuhause finden.

In der Zeit unmittelbar nach der Flutkatastrophe war die Stadtbibliothek geschlossen. In den Räumen war – zunächst auf privater Initiative und in der Folge mit Unterstützung der Stadt – eine Ausgabestelle für Hilfsgüter eingerichtet. Mit der Wiedereröffnung des Bibliotheksbetriebes wurde dann ein Info-Punkt der Investitions- und Strukturförderbank (ISB) und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz in der Stadtbibliothek eingerichtet, um die Bürger bei den anstehenden Wiederaufbauarbeiten und den Anträgen aus dem Wiederaufbaufonds zu beraten und zu unterstützen.

Hohe Besucherfrequenz am Nachmittag

Mit dem Wechsel des Infopunktes in die Villa Sybilla ist die Bücherei dann im vergangenen Sommer wieder zu den früheren Öffnungszeiten zurückgekehrt. In den vergangenen Monaten wurden durch das Team der Stadtbibliothek unterschiedliche Erfahrungen zum Besucherverhalten gesammelt. Dabei sei inzwischen nachmittags ein deutlich stärkerer Besucherzuspruch festzustellen, vor allem von Schülern, Familien und älteren Besuchern als in den Abendstunden. „Die abendliche Nutzung nach 18 Uhr erfolgt dagegen nur noch sehr spärlich bis gar nicht. Festzustellen ist, dass gerade in den Abendstunden kaum noch Besucher in die Stadtbibliothek kommen“, berichtete der Erste Beigeordnete Peter Diewald in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Gleichzeitig erfolge verstärkt die Ausleihe von elektronischen Medien über die Onleihe sowie die Verwaltung von ausgeliehenen Medien über das Kundenportal der Stadtbibliothek. „Diese Tendenz hat sich seit Corona und auch nach der Flut nochmals deutlich manifestiert“, so Diewald weiter.

Die Stadtbücherei soll in Zukunft in den neuen Kurparkliegenschaften untergebracht werden. Das Bonner Architekturbüro Pilhatsch ist mit der Planung einer neuen Konzerthalle beauftragt, in der auch die Stadtbücherei beheimatet sein soll (der GA berichtete). Die gesamte Baumaßnahme steht unter der Federführung der Ahrtal- und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH. Wann die ersten Bagger in den Kurpark rollen, ist noch offen. Eigentlich sollte der geplante Neubau einer Konzerthalle – die bisherige wurde bekanntlich mitsamt aller Nebengebäude abgerissen – schnell erfolgen, wenngleich auch ein Eröffnungstermin zur für 2023 geplanten Landesgartenschau nicht angestrebt wurde. Die Flutkatastrophe machte jedoch alle Planungen zunächst zunichte.