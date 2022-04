Einbruch in Bad Neuenahr : Unbekannte verwüsten Klinik-Kapelle und stehlen Altar

Bad Neuenahr Eine Klinik-Kapelle in Bad Neuenahr ist verwüstet worden. Dabei stahlen die Täter den Altar und weitere sakrale Kunstschätze. Der Eigentümer versteht die Welt nicht mehr. Die Polizei ermittelt.

„Ich verstehe diese Welt nicht mehr“, sagt Günther Kill. Der 85-jährige Inhaber und Betreiber der Bad Neuenahrer Kliniken „Kurköln“ und „Jülich“ schaut mit traurigem Blick in den Raum, der bislang die Hauskapelle beherbergte: Der Altar ist seit vergangener Nacht verschwunden, Reste liegen zerstört umher, der kunstvoll gestaltete Schrein, in dem die geweihten Hostien aufbewahrt werden, ist ebenso weg wie auch weitere sakrale Kunstschätze, die in der Kunstwerkstatt des Klosters Maria Laach gefertigt worden waren.

Alle Bleiverglasungen in den Fenstern und der Eingangstür der Kapelle sind vom Künstler Jürgen Maur aus Ahrweiler entworfen und gestaltet worden, Altar und Tabernakel von der Kunstwerkstatt in Maria Lach. Auf letzteres hatten es die Einbrecher abgesehen. Besonders traurig: Die Kapelle wurde zudem mit Graffitis verschmiert.

Polizei ermittelt

In die hauseigene Kapelle Sankt Blasius werden Patienten der Kliniken regelmäßig von Seelsorgern zu Gottesdiensten oder zur Andacht eingeladen. „Hier finden Menschen Ruhe und Stille zur Besinnung. Es ist ein wichtiger Rückzugsraum“, so Kill, der nun Anzeige erstattet hat. Die beiden unmittelbar an der Ahr gelegenen Kliniken wurden bei der Flutkatastrophe stark zerstört. Keller und Parterrebereiche müssen in beiden Häusern entkernt und saniert werden. Diese Arbeiten sind im vollen Gange.