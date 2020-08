Bis zur LaGa 2022 : Bahn will mehr Züge für die Ahrtalstrecke

Bahn will mehr Züge für die Ahrtalstrecke

Nachbesserung notwendig: Der Einstieg am Haltepunkt Ahrweiler Markt ist fast einen halben Meter hoch. Foto: Martin Gusmann/Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Die Bahn will pünktlich zur Landesgartenschau 2022 mehr Züge auf der Ahrtalstrecke einsetzen. Konkret soll es etwa im 20-Minuten-Takt von Remagen nach Dernau gehen.

Mit der Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler soll bei der Bahn auch ein 20-Minuten-Takt von Remagen nach Dernau eingeführt werden. Das erklärte Thorsten Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbands Schienen-Personen-Nah-Verkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord), der auf Einladung der Freunde der Ahrtalbahn über aktuelle Themen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) referierte.

Zur Landesgartenschau vermissen die Ahrtalbahnfreunde indes bislang sowohl ein Verkehrskonzept als auch die Einführung eines Kombi-Tickets. Dies befürwortet Thorsten Müller auch für die Besucher der Weinfeste an der Ahr.

Die 1880 in Betrieb genommene Ahrtalbahn fuhr 29 Kilometer von Remagen nach Ahrbrück. Früher führte sie bis Adenau, hatte zudem Verbindungen zur Eifelstrecke. So konnten durch das Ahrtal zum Beispiel Blankenheim und Hillesheim erreicht werden.

Deren Umsetzung hätte durch die Auflösung von SPNV Nord (Koblenz) und Süd (Kaiserlautern) sowie der fünf Verkehrsverbünde nicht nur für Rheinland-Pfalz fatale Folgen gehabt, sondern auch massive Auswirkungen in den angrenzenden Nachbarbundesländern. Nun solle die Regionalität jedoch erhalten bleiben, erklärte Müller.

Der Verbandsdirektor sprach auch die andauernden Pünktlichkeitsprobleme beim Regional-Express (RE) 5 und der Mittelrheinbahn an: „Auch die Bauarbeiten zur Verbesserung der Streckensituation nerven die Fahrgäste.“ Und die Fertigstellung der Bahnsteige Sinzig und Bad Breisig, die eigentlich für das Jahr 2021 zugesagt gewesen sei, solle nun erst 2024 erfolgen.

Zu den größten Problemen aktuell gehören für Müller die durch die Corona-Krise auf zehn bis 15 Prozent eingebrochenen Fahrgastzahlen. Müller zeigte auch Verständnis für die vielen Beschwerden gegen den Tarifdschungel in Deutschland, zumal es in der Schweiz gelungen sei, mit einer innovativen App alle Tarife zu integrieren, wodurch die Nutzer immer den günstigen Fahrpreis erhielten. Die beiden Schienen-Strategieprojekte, Deutschland-Takt im Bund und Rheinland-Pfalz-Takt in Rheinland-Pfalz, hätten als Zielhorizont das Jahr 2030.