Gleisarbeiten : Bahnreisende müssen auf Ersatzverkehr ausweichen

Bis Ende März kommt es zu Ausfällen im linksrheinischen Bahnverkehr von Koblenz bis Köln. Foto: Martin Gausmann

Rheintal Vor allen an den Wochenenden fallen Züge auf der linksrheinischen Strecke aus. Bahnreisende müssen auf den Ersatzverkehr ausweichen.



Von Thomas Weber

Bauarbeiten werden bis Ende März zu massiven Zugausfällen auf der linksrheinischen Bahnstrecke führen. So wird für die Nutzer des Regionalexpress RE5 aus Richtung Norden von Montag, 5 Uhr bis Freitag 21 Uhr in Richtung Köln bis 17. März und in Richtung Koblenz ab 20. März in Remagen ein Umstieg in die Linie RB26 notwendig. Von Freitag 21 Uhr bis Montag 5 Uhr entfallen an diesem Wochenende, also bis Montag, 6. März, 5 Uhr alle Halte zwischen Brühl und Koblenz. Ab dem kommenden Wochenende entfallen am Wochenende die Halte zwischen Bonn und Koblenz. Es wird jedoch ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Ebenfalls massive Einschränkungen gibt es bei der Regionalbahn RB26, vor allem an den Wochenenden. An diesem Wochenende fährt die Bahn bis Montagmorgen 5 Uhr zwischen Remagen und Brohl nicht. Gleiches gilt am Wochenende vom 17. März, 21 Uhr, bis 20. März, 5 Uhr.

Aktuelle Informationen über Telefon oder Internet abrufen

Die Mittelrheinbahn bietet Schienenersatzverkehr (SEV) an, und zwar ab Remagen, Haltestelle „Drususstraße“ bis Brohl, und Haltestelle „Bahnhofstraße“ in beide Richtungen an. Der SEV fährt dabei an diesem Wochenende von 4:30 Uhr bis 0:30 stündlich sowie einmal zwischen 0:30 Uhr und 4:30 Uhr in Richtung Süden und zwischen 5 Uhr und 1 Uhr stündlich einmal in Richtung Norden.

Zusatzverkehr an Werktagen gibt es ab Remagen „Drususstraße“ um 0:30 Uhr, 4:30 Uhr, 21:30 Uhr, 22:30 Uhr und 23:30 Uhr bis Brohl und in umgekehrter Richtung um 0:05 Uhr, 1:05 Uhr, 5:05 Uhr, 21:05 Uhr, 22:05 Uhr und 23:05 Uhr.