Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Bauarbeiten gehen in die heiße Phase

Bei der Vorbereitung auf die Laga 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Landesgartenbaugesellschaft gibt den Zeitplan bekannt. Es wird Einschränkungen für die Bürger geben.



Nun rollen die Bagger richtig an: Zwar wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler bereits seit Monaten an allen Ecken und Enden kräftig gebuddelt und gebaggert, doch ab dieser Woche gehen die Arbeiten über die nächsten Monate in eine Hochphase. „Wir werden der Bevölkerung nun vorübergehend so manche Erholungsfunktionsfläche nehmen müssen“, kündigte der technische Leiter der Landesgartenschau, Matthias Schmauder-Werner, an. Bis zum Jahresende soll das Gros der zu einem großen Teil gleichzeitig stattfindenden Bauarbeiten abgeschlossen sein. Schmauder-Werner: „Wir wollen eine entspannte Eröffnung der Landesgartenschau im April 2022 erreichen.“

Bis dahin erwartet die Bürger der Kreisstadt allerdings ein nervenaufreibender, steiniger Weg. Denn es wird Beeinträchtigungen und Einschränkungen geben. „Natürlich wünschen wir uns, dass alles reibungslos verläuft und nichts unvorhergesehenes passiert“, so die Laga-Chefs Jörn Kampmann und Schmauder-Werner. Viel Zeitpuffer habe man nicht. Auch wenn es derzeit schwierig sei, geeignete Baufirmen, insbesondere aus dem Bereich Garten- und Landschaftsbau, zu rekrutieren, so befinde man sich jedoch nach wie vor im gesteckten Zeitplan. Schmauder-Werner: „Im Moment sehen wir nichts, vor dem wir zittern müssen.“ Der technische Laga-Leiter fügte allerdings hinzu: „Wir wissen noch nicht, was der Winter und Corona mit sich bringen werden.“

Alle Bereiche des Naturschutzes seien „sauber abgearbeitet“, erklärte Schmauder-Werner. Ebenfalls die Belange des Kampfmittelräumdienstes. Nicht unkompliziert seien die Bodenuntersuchungen: Bekanntlich wurde der Bereich am Apollinarisstadion, der künftig als Haupteingang dienen soll, einst als Deponie genutzt. Auch an anderen Stellen innerhalb des Laga-Gebietes müsse mit kontaminierten Flächen gerechnet werden, nämlich alten Belastungen chemischer Art, alten Teerrückständen oder alten Ablagerungen.

Bereits im Gange sind die Arbeiten am Sportpark. Wenn sich am 20. April 2022 die Tore zur Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler öffnen, wird der neu gestaltete Sportpark eine der Attraktionen der Veranstaltung sein. Das unmittelbar am Apollinarisstadion gelegene Areal bekommt eine Minigolfanlage oder auch eine über 1000 Quadratmeter große Skateanlage. Eine Kletterwand und ein Parcours-Bereich ergänzen das sportlich abwechslungsreiche Angebot. Zudem schafft die neue Parkanlage sowie die in diesem Bereich geplante barrierefreie Ahrbrücke eine bessere Anbindung an die öffentlichen Grünanlagen auf der südlichen Ahrseite.

Neue Ahrbrücke geplant

In der Zeit der Landesgartenschau findet sich angrenzend an den Skatepark das sogenannte „Gläserne Kraftwerk“ der Ahrtal-Werke. Mit diesem Neubau entsteht ein erlebbares Kraftwerk unmittelbar im Eingangsbereich der Landesgartenschau. Dieser Parkteil fungiert darüber hinaus als Örtlichkeit für Veranstaltungen. Der Gartenschaubesucher findet hier unter einer Membrandachkonstruktion mit einer überdachten Fläche von 650 Quadratmetern seinen Platz. Immerhin 560 Gäste können dort sitzend untergebracht werden. Eine 120 Quadratmeter große barrierefreie Bühne steht dann für vielfältige Darbietungen zur Verfügung. Ein gastronomisches Angebot in direktem Umfeld der Bühne wird die attraktiven Inhalte abrunden. Die gesamte Anlage soll nach der Landesgartenschau unverändert stehen bleiben und den Bürgern zur Verfügung stehen.

Zeitplan der Bauarbeiten So sind die einzelnen Bauphasen geplant Schwanenteich und Ahrbrücke: Baubeginn: 1. August, Ende: 20. November; Sportpark Apollinarisstadion (ab sofort, 30. September); Skate- und Jugendpark (1. Juli, 31. Oktober); Ahr-Promenade (17. Mai, 13. August); Lenné-Park (15. März, 30. November); Kurpark, Pflanzungen, Bewässerungsanlagen (15. März, Ende: 30. November); Kurpark Sinnesgarten (ab sofort, 31. März). Kurpark/Veranstaltungsbereich/Brunnenbecken, Kneipp-Becken (15. März, 30. November);Dahliengarten/Staudenpflanzungen (ab sofort, 31. März); Rosengarten/Piuswiese-Verbindungsweg (1. März, 9. Juli); Ahrallee/Verbindungsweg (1. Oktober, 30. November); Kaiserin Auguste Viktoria Park/Renaturierungen/Radweg (1. März, Ende: 31. Oktober); Mehrgenerationenspielplatz (1. März, Ende: 31. Oktober); Ahr-Promenade Lindenstraße (1. April, 31. Mai); Georg-Kreuzberg-Straße (1. Mai, 20. August).

