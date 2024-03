Gewässerschau am Brohlbach Baumstämme, Brennholz und Bauschutt beeinträchtigen den Brohlbach

Der Brohlbach gehört zu den kleineren Zuflüssen des Rheins zwischen Mosel und Ahr. Er entspringt in Hannebach, das zur Ortsgemeinde Spessart gehört, und sprudelt von dort über eine Länge von etwa 20 Kilometern ins Tal, um bei Brohl-Lützing in den Rhein zu münden. Was in guten Zeiten wie ein heiteres kleines Bächlein durch malerische Örtchen wie Spessart und Niederdürenbach gurgelt, kann durch Starkregen schnell zu einer tödlichen Bedrohung werden. Das wissen die Menschen hier spätestens seit der verheerenden Katastrophe nur wenige Kilometer nordwärts. In regelmäßigen Abständen muss eine Gewässerschau durchgeführt werden, um Vorsorge zu treffen und ein ungehindertes Abfließen des Wassers zu gewährleisten – so schreibt es das Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz vor. Aufgrund der Lage des Brohlbachs sind sowohl der Kreis Ahrweiler als auch die beiden anliegenden Verbandsgemeinden jeweils auf Teilstücken für die Unterhaltung verantwortlich.