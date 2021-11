Hochwasserschutzkonzept : Becken mit Schlammfänger an der Schmittstraße geplant

Beim Regen im Juli stand das Wasser bis unter das Fenster eines zugemauerten Tunnels am Lantershofener Bahndamm. Foto: Thomas Weber

Lantershofen Auch wenn Lantershofen vom Starkregenereignis 2021 weitestgehend verschont blieb, untersucht der Ortsbeirat kritische Punkte im Dorf und beschließt rückhaltende Maßnahmen.



Wie vielerorts, waren Starkregen und seine Auswirkungen auch im Lantershofener Ortsbeirat Thema. Dabei war der Ort im Juli, als im Ahrtal ein Milliardenschaden entstand und auch in der Oberen Grafschaft schwere Schäden zu verzeichnen waren, verschont geblieben. Dass dies keine Vorlage für künftige Starkregenereignisse sein kann, ist dem Gremium aber klar. Man nutzte den vielen Regen des Julis, um sich die neuralgischen Punkte anzuschauen. Das Ergebnis: Neben den ohnehin schon im Grafschafter Hochwasserschutzkonzept enthaltenen Maßnahmen, auf deren Umsetzung man in Lantershofen zumindest teilweise noch wartet, taten sich weitere mögliche Schwachstellen auf, die man nun in den Griff bekommen will.

Tunnel an der alten Eisenbahn und Schmittstraßesind neuralgische Punkte bei Starkregen

Eine ist die Situation in der Schmittstraße, die geradewegs in die Feldflur führt. Regnet es stark, wird immer wieder Schlamm und Geröll ins Dorf getragen. Hier soll nun ein Becken mit Schlammfänger Abhilfe schaffen, das quer über die Straße am Ortseingang aus Richtung der Felder eingebaut werden soll. Wasser und Schlamm können dort hineinfließen, aber nur das Wasser gelangt in die Kanalisation. Das Bauwerk ist ein Punkt für den Gemeindehaushalt 2022. Auch Kosten aus dem laufenden Jahr für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens und die Herrichtung und Ausschilderung des Drei-Dörfer-Rundwegs um Ringen, Karweiler und Lantershofen sollen auf 2022 übertragen werden.

Genauer nahm man auch einen zugemauerten Tunnel der alten strategischen Eisenbahnlinie unter die Lupe. Auf dessen Rückseite fließen Bäche zusammen, die durch den Tunnel geführt werden. Fällt viel Regen, wirkt die Mauer wie ein Damm. Sollte dieser den Wassermassen einmal nicht standhalten, drohen Überschwemmungen in der Lambertusstraße. Vera Häckel (CDU) hatte sich mit dem Thema der Hochwassergefahren auseinandergesetzt und stellte die Ergebnisse vor. Robin Grießel (CDU) hatte beim Starkregen im Juli eine rund 1,5 Meter hohe Wasseranstauung dokumentiert, besagte Mauer hielt dem aber Stand. Auch der Abfluss funktionierte und wurde nicht durch Treibgut zugesetzt. Aktuell werde zudem bereits an rückhaltenden Maßnahmen rund um Lantershofen über das Hochwasserschutzkonzept gearbeitet, berichtete Ortsvorsteher Leo Mattuscheck (CDU).