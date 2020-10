Sanierung und Neubau des Seehotels und neue Klostergaststätte : Benediktiner von Maria Laach investieren 13 Millionen Euro

So soll die neue Klostergaststätte in Maria Laach am Ufer des Laacher Sees aussehen. Im September ist mit dem Bau begonnen worden. Foto: Fries-Architekten

Maria Laach Die Benediktiner-Mönche der Abtei Maria Laach haben sich viel vorgenommen und investieren in die Zukunft: Ihr Seehotel soll modernisiert und ein Neubau errichtet werden. Zudem entsteht eine neue Klostergaststätte. Kostenumfang: 13 Millionen Euro.

Die Benediktiner am Laacher See nehmen viel Geld in die Hand. Die Bauarbeiten für eine neue Klostergaststätte in Maria Laach haben im Rahmen eines Bau-Teilgenehmigungs-Verfahrens Mitte September begonnen.