Spezialeinheit Absturzsicherung : So arbeiten die Bergretter der Feuerwehr im Ahrtal

Einsatz im Langfigtal bei Altenahr. Der Rettungshubschrauber der Bundeswehr unterstützt die Spezialeinheit dort, wo es keine Wege gibt. Foto: Martin Gausmann

Altenahr Wer abgerutscht ist, sich in den steilen Hängen des Ahrgebirges vielleicht Fuß oder Arm verknackst oder gebrochen hat, ist ohne diese ausgebildeten Helfer hilflos. Eine Spezialeinheit der Freiwilligen Feuerwehr Altenahr befreit verunglückte Wanderer aus brenzligen Situationen.



Von Christine Schulze

Wenn gar nichts mehr geht, fordern sie den mit einer Seilwinde ausgestatteten Rettungshubschrauber der Bundeswehr aus Nörvenich an. In der Regel aber bergen die Kameraden der Absturzsicherung der Feuerwehr Altenahr verletzte Wanderer, die sich nicht mehr allein helfen können, aus dem Gelände und bringen sie per Schleifkorbtrage auf sichere und gangbare Wege.

Aber auch das hat so seine Tücken, wenn die Pfade zu schmal sind für die Trage mit dem Verletzten, die von bis zu sechs Männern transportiert werden muss. An jeder Seite packen drei an. Das berichten der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenahr, Frank Linnarz (60), und Martin Marhöfer (32), der die 16-köpfige Gruppe Absturzsicherung leitet, im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Ihr Thema: Aufgaben und Einsätze.

Besonders attraktive Stellen im Ahrgebirge rund um Altenahr gehören zu den Unfallschwerpunkten und damit zu den Haupt-Einsatzstellen der Freiwilligen, etwa die Engelsley hoch über der schroffen Felswand am Altenahrer Parkplatz an der Tunnelstraße. Dort war zum Beispiel am ersten Weihnachtstag 2019 in der Nähe des Gipfelkreuzes eine Frau abgestürzt, hatte sich den Unterschenkel gebrochen und Rückenverletzungen zugezogen.

In der Dämmerung sahen die Kameraden keine andere Möglichkeit, als den Bundeswehr-Hubschrauber anzufordern. Mit der Schleifkorbtrage brachten sie die Verunglückte nach Versorgung durch einen Notarzt zu einer Stelle auf dem Gipfel, über der sich der Heli in Position bringen konnte. Er ließ seinen Rettungssack am Seil hinab, die Kameraden packten die Verunglückte hinein, sie wurde zum Hubschrauber hochgeseilt und in eine Klinik geflogen.

Training an acht Terminen im Jahr

Für die Spezialeinheit der Feuerwehr hieß es, den Rückweg anzutreten, nahezu eine halbe Stunde steil bergab durch unwegsames Gelände im Dunkeln. „Glücklicherweise ist seit Bestehen der Gruppe keiner der Helfer verunglückt“, berichten Linnarz und Marhöfer. Die Aktiven, derzeit im Alter zwischen 18 und 61 Jahren, gehören den Feuerwehren Altenahr und Kreuzberg an und trainieren Absturzsicherung an acht Terminen im Jahr – zusätzlich zu ihrem allgemeinen Feuerwehrdienst.

Ihre Motivation? „Das ist Idealismus, der Wille den Menschen zu helfen“, sagt Marhöfer. „Einige wandern und klettern auch privat sehr gern, aber Abenteurer sind sie alle nicht.“ Neben der Engelsley gehören der Schrock, das Horn sowie insgesamt die steilen Hänge Richtung Altenburg und Mayschoß zu den Unfallschwerpunkten im teilweise alpin anmutenden Ahrgebirge. Die meisten Unfälle ereignen sich in der Regel zwischen Ostern und Allerheiligen.

Wer abgerutscht ist, sich vielleicht Fuß oder Arm verknackst oder gebrochen hat, ist ohne die ausgebildeten Helfer hilflos. Hilfe rufen Verunglückte in der Regel per Handy über die 112. „Über Funkmeldeempfänger werden die Kameraden vor Ort verständigt, wer abrufbar ist, muss auch kommen“, sagt Linnarz. Das sei gesetzlich so verankert und gelte für alle Feuerwehrleute.

Der Sechs-Sitzer mit Allradantrieb, ein Allzweckfahrzeug, mit dem die Helfer ein gutes Stück weiter in die Berge kommen als mit den schweren Feuerwehrwagen, steht im Feuerwehrhaus in Altenahr. Daneben liegt die Schleifkorbtrage, auf der Verletzte in dem unwegsamen Gelände mit viel Men-Power zum nächsten befahrbaren Weg transportiert werden können. In der Regel müssen die Helfer abgeseilt werden, um Verunglückte an den schroffen Stellen zu erreichen. Dazu gibt es 60 und 100 Meter lange Seile, die über der Unfallstelle etwa an Bäumen und Buschwerk befestigt werden. Zur Ausrüstung gehören auch Rettungsdreiecke, die um den Patienten gelegt werden können und per Karabinerhaken mit den Auffanggurten der Helfer verbunden werden.

Das alles verlangt Kraft, Fitness und Bewegungsfreiheit. Darum sind die Uniformen der Retter geschmeidig und wesentlich leichter als Uniformen der Feuerwehr etwa für Brandeinsätze. Schwere Schuhe, die Wanderstiefeln gleichen, ermöglichen sicheres Auftreten im Hang. Jeder trägt einen Kletterhelm mit Beleuchtung. Die Ausrüstung ist gelb und orange, damit die Helfer im Wald gut erkannt werden können. „Sie kostet pro Person 1000 Euro“, berichtet Linnarz. Und er lobt: „Es gibt keine Schwierigkeiten den Rat der Verbandsgemeinde, der die Anschaffung genehmigen muss, von der Notwendigkeit zu überzeugen.“

Die Einheit Absturzsicherung Feuerwehrleute fürs Ahrgebirge Die Abteilung Absturzsicherung bei der Feuerwehr Altenahr besteht seit 2012. Martin Marhöfer leitet sie seit vier Jahren. Voraussetzung für Mitglieder ist eine zusätzliche Ausbildung zum Feuerwehrdienst von 24 Stunden, denn das Material ist vielfältig und jeder Handgriff muss sitzen. Trainiert wird außerdem an acht Terminen jährlich an besonders unwegsamen und gefährlichen Stellen wie dem Engelsloch in Altenahr, dem Schrock, dem Horn, in den schroffen Hängen Richtung Altenburg, auch am Teufelsloch, wo glücklicherweise noch kein Einsatz erforderlich war. Erforderlich sind jährlich fünf bis sechs Rettungs-Einsätze. Im vergangenen Jahr wurden mehrere Helfer neu ausgebildet, weitere Freiwillige sind immer willkommen. Voraussetzung ist unter anderem eine ärztliche Untersuchung wie bei den Atemschutzträgern.

Wie Linnarz sagt, muss jede Kommune eine Absturzsicherung vorhalten, etwa für den Fall von Dachstuhlbränden. Im Ahrtal dagegen sei die Hauptaufgabe die Rettung Verunglückter im Gelände. Es könne aber auch vorkommen, dass die Altenahrer Gruppe von auswärts angefordert werde, wie schon zu einem Brand in einem Bonner Hochhaus.

Im Kompetenzbereich gibt es allerdings Überschneidungen mit Aufgaben der sogenannten Höhenrettung. „Derartige Einsätze dürfen nicht angenommen werden“, so Linnarz, „allerdings muss man das immer abwägen, denn die Höhenrettung muss aus Köln oder Boppard angefordert werden, und das kostet Zeit.“

Foto: Martin Gausmann Martin Marhöfer leitet die Spezialeinheit.

Foto: Martin Gausmann Ständiges Trainieren ist für die Wehrleute Pflicht. Nur so können sie Menschen aus misslichen Situationen retten.

