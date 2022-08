Benefizkonzert in Bad Neuenahr : Big Band der Bundeswehr hofft auf viele Gäste im Kurpark

Schon in 2014 war die Big Band der Bundeswehr in Ahrweiler zu Besuch. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr Die Big Band der Bundeswehr wird im September in Bad Neuenahr spielen. Erklärtes Ziel der gastgebenden Rotarier: Spenden sammeln, um damit Kunst in Grundschulen zu fördern.



Wenn am Donnerstag, 1. September, ab 20 Uhr die 32 Musiker zuzüglich Sängerin der Big Band der Bundeswehr im Bad Neuenahrer Kurpark zum kostenlosen Benefiz-Konzert aufspielen, schließt sich ein Kreis bei der Armee, der mit einer Vielzahl von Hilfseinsätzen unmittelbar nach der Flutkatastrophe begann. Dabei hoffen die Gastgeber vom Rotary-Club Bad Neuenahr-Ahrweiler und vielen Partnern sowie Schirmherr und Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen auf einen vollen Park. „Wir haben Platz für bis zu 3.000 Menschen“ sagte Organisator Achim Fischer von den Rotariern. Fischer betont, dass im Kurpark – bis auf wenige Ausnahmen – an den Seiten ausschließlich Stehplätze zur Verfügung stehen. Was auf dem musikalischen Programm steht, erfahren die Veranstalter erst am Tag vor dem Fest.

Ziel des Abends: Spenden generieren

Die Besucher werden mithilfe einer Reihe örtlicher Prominenz aus Gesellschaft und Politik am Abend um Spenden gebeten. „Mindestens 46.000 Euro ist unser Ziel“, so der aktuelle Rotary-Präsident Dieter Zimmermann. Geld, das man für drei Projekte benötigt, die mit dem Konzerterlös unterstützt werden sollen. So soll ein mehrjähriges künstlerisches Förderprogramm an den kreisstädtischen Grundschulen in Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim gestartet werden. Ferner will man ein Bach-Projekt der Elisabeth-Lindner-Stiftung sowie ein Jugendprojekt der Konzertsängerin Alexandra Tschida aus Ahrweiler fördern. Bevor die Top-Musiker der Bundeswehr ihre Bühne betreten, gehört diese der Big Band des Peter-Joerres-Gymnasiums.