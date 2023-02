Kreissparkasse Ahrweiler zieht Bilanz : Was hinter dem Kreditrekord der Sparkasse steckt

Kreis Ahrweiler Die Kreissparkasse legt die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vor. Und da gibt es manche Überraschung.

Der Wiederaufbau im Ahrtal ist eine doppelte Herausforderung

Am Wiederaufbau ist die Bank mit ihrem Hauptsitz in Ahrweiler in vielfacher Hinsicht beteiligt. Zum einen war die Kreissparkasse mit gleich mehreren Filialen selbst von der Flutkatastrophe mit einem Eigenschaden von rund zehn Millionen Euro betroffen. Zum anderen hatte sie in 2022 Kreditmittel aus dem Wiederaufbaufonds in Höhe von 226 Millionen Euro vorfinanziert. Die Wiederherstellung der ramponierten Filialen ist noch nicht abgeschlossen. Allen äußeren Widrigkeiten zum Trotz stieg das Bilanzvolumen wie auch das Kundengeschäftsvolumen als Summe der Kredite, Einlagen, Wertpapierbestände und bei Verbundpartnern angelegten Geldern um immerhin 5,6 Prozent auf mehr als fünf Milliarden Euro an. Freuen darf man sich im KSK-Haupthaus über einen Jahresüberschuss, der bei knapp zehn Millionen Euro liegt und dem Eigenkapital, das inzwischen den stattlichen Umfang von 240 Millionen Euro hat, zugeführt wird.