Umweltschutz und nachhaltiges Handeln : Bildungsministerin zeichnet zwei Schulen aus

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Boeselager-Realschule und das Are-Gymnasium sind zwei von 22 Schulen in Rheinland-Pfalz, denen bei der virtuellen Feierstunde von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig und der Landesschülervertretung (LSV) die Plakette „Nachhaltige Schule“ zugesprochen wurde.

Immer, wenn an der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule am Kiosk jemand das Flaschenpfand nicht zurück möchte, unterstützt er damit die Kinder der Partnerschule in Lima. Und rund um die Schule locken Wildblumen und „Hotels“ Insekten an.

Am Are-Gymnasium reicht gar die bloße Anwesenheit von Schülern und Lehrern, um Räume zu beheizen. Das sind nur einige Beispiele für Nachhaltigkeit, und die Boeselager-Schule und das Are-Gymnasium sind zwei von 22 Schulen in Rheinland-Pfalz, denen bei der diesjährigen virtuellen Feierstunde von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig und der Landesschülervertretung (LSV) die Plakette „Nachhaltige Schule“ zugesprochen wurde.

„Toll, dass sich so viele Schulen, obwohl das Thema eigentlich ein anderes war und die Sorgen andere waren, trotzdem für die Plakette ‚Nachhaltige Schule“ beworben haben“, fand Hubig. „Wir haben uns 2019 zusammengesetzt und diskutiert: Wie soll es eigentlich mit Fridays for future weitergehen: Muss man nur demonstrieren oder kann man auch was tun?“ Der LSV habe sich entschieden, etwas zu Tun und nachhaltiges Handeln und Umweltschutz an den Schulen weiterzubringen. Zwei Runde Tische hätten dann unter anderem zur Ausschreibung geführt. Die Plakette mit drei verschieden grünen Blättern vor einer Gebäudesilhouette sollen die beteiligten Schulen teils schon in den nächsten Tagen erhalten.