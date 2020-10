Kein Geld, keine Pakete in Bad Neuenahr : Bürger sind verärgert: Postfiliale Bad Neuenahr geschlossen

Kein Geld, keine Pakete in Bad Neuenahr

Ratlos stehen Bürger vor der Post in Bad Neuenahr. Die Filiale ist geschlossen. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr In der Stadtmitte von Bad Neuenahr ist seit Mittwoch die Postfiliale dicht. Das ärgert viele Einheimische und Besucher der Kreisstadt.

I rritiert und verärgert zeigen sich Bewohner und Besucher der 30 000 Einwohner-Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: In der Stadtmitte von Bad Neuenahr ist seit Mittwoch die Postfiliale dicht. An der Tür hängt ein Schild, auf dem zu lesen ist: „Filiale geschlossen zum Schutz vor Coronavirus“.

Man wolle so Kunden und Mitarbeiter vor Ansteckung schützen, heißt es weiter. Ob es einen konkreten Corona-Fall in der Filiale gibt, war nicht in Erfahrung zu bringen. Unter einer auf dem ausgehängten Zettel angegebenen Telefonnummer ist keine Auskunft über die Schließung zu erhalten. Ganz im Gegenteil. „Wir wissen nichts von einer Schließung und nennen Ihnen gerne die Öffnungszeiten“, ist dort lediglich zu hören.