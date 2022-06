Unfall im Kreis Ahrweiler : Drei Verletzte bei einem Getränkehersteller nach technischem Defekt

In Burgbrohl kam es am Montag zu einem Zwischenfall in der Produktionshalle eines Getränkeherstellers. Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

Burgbrohl Im Kreis Ahrweiler haben sich bei einem Zwischenfall in der Produktionshalle eines Getränkeherstellers drei Mitarbeitende verletzt, einer davon schwer. Wie es zu dem technischen Defekt kam ist noch unklar.

Bei einem Zwischenfall in der Produktionshalle eines Getränkeherstellers in Burgbrohl im Kreis Ahrweiler haben sich drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Laut Polizei trat am Montag wegen eines defekten Druckventils an mehreren Stellen Kohlensäuregas aus. Die drei betroffenen Beschäftigten atmeten es ein. Die defekte Rohrleitung wurde abgeschaltet und die Halle von der Feuerwehr durchlüftet.