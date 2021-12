Rolandswerth : Rat macht Weg frei für Bebauungsplan von Campingplatz

Der Campingplatz „Siebengebirgsblick“ im Juni 2020. Foto: Martin Gausmann

Rolandswerth Campingplatz und Biergarten in Rolandswerth sollen erhalten bleiben. Der Stadtrat gab nun grünes Licht für das Aufstellen des bisher fehlenden Bebauungsplans. Neuer Eigentümer ist der umstrittene Unternehmer Peter Soliman, dem auch die Rheininsel Nonnenwerth gehört.



Auch in Zukunft soll es einen Campingplatz im Remagener Ortsteil Rolandswerth geben. Mit einer entsprechenden planungsrechtlichen Weichenstellung will der Stadtrat die Freizeiteinrichtung absichern. Das gilt auch für einen dazugehörenden Gastrobetrieb. Nach dem erfolgten Eigentümerwechsel soll nun der bisher fehlende Bebauungsplan aufgestellt werden, wie der Rat in in seiner jüngsten Sitzung beschloss.

Der ehemalige Wirt des weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Biergartens schmiss am Standort nach Querelen das Handtuch, der Campingplatzbetreiber zog ebenfalls einen Schlussstrich. Gekauft hat das Areal ein inzwischen in der Römerstadt bekannter Name: Peter Soliman. Im gehört die nahe gelegene Insel Nonnenwerth. Für das dortige von ihm betriebene Gymnasium hat Soliman aufgrund des angeblich zu teuren Brandschutzes die Schließung zum Schuljahresende angekündigt.

Mit dem Biergarten in Rolandswerth hatte es in den vergangenen Jahren vielfach Ärger gegeben. Insbesondere ging es um nicht genehmigte Erweiterungen, um fehlende Stellplätze und um zugeparkte Straßen im engen Ort. Die Anlieger gingen auf die Barrikaden, die Stadt sah Handlungsbedarf und forderte geordnete Verhältnisse. Dies in Form eines Bebauungsplans, der klar festschreibt, nach welchen baulichen Regeln der Betrieb zu führen ist. Schlussendlich gab der Betreiber des Gastrobetriebes auf. Sehr zur Enttäuschung der vielen Sommergäste, die von dort den Blick auf den Rheinarm und die Insel Nonnenwerth genossen.