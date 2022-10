Kritik an Innenminister Lewentz : CDU-Politikerin Klöckner besucht Frauen-Union des Kreises Ahrweiler

Julia Klöckner spricht bei der Frauen-Union des Kreises Ahrweiler. Foto: ahr-foto

Kalenborn CDU-Politikerin Julia Klöckner war zu Gast bei der Frauen-Union des Kreises Ahrweiler. Sie übte scharfe Kritik an der Mainzer Landesregierung in Zusammenhang mit der Flutkatastrophe. Innenminister Roger Lewentz klebe an seinem Amt und schiebe die Verantwortung von sich.



Von Christine Schulze

Harte Kritik am rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) in Zusammenhang mit der Flutkatastrophe übte die CDU-Politikerin Julia Klöckner am Samstag beim Frühstück der Frauen-Union des Kreises Ahrweiler im Hotel Kalenborner Höhe in Kalenborn.

Im Untersuchungsausschuss zu der Katastrophe mit 134 Toten im Ahrtal habe Lewentz mehrere unterschiedliche Darstellungen abgegeben. Verantwortung wolle er nicht übernehmen. Bei Klöckners Vortrag und der anschließenden lebhaften Diskussion kamen auch Themen wie Energie, Ukrainekrieg, Steuern, Ausbilung zur Sprache.

Harsche Kritik äußerte die Oppositionspolitikerin auch zum Verhalten der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in der Flutnacht. Sie habe viel zu spät Hilfe von außen angefordert. Bei rechtzeitiger Bitte wären alle aus dem weiten Umkreis „gekommen und hätten mit gerettet“. Minister Lewentz klebe an seinem Amt, habe sich nicht einmal entschuldigt. Jetzt müssten Feuerwehr und Polizei die Verantwortung auf sich nehmen.

Kritik traf die gesamte Landesregierung, laut Klöckner eine „Schönwetterregierung“, die ebenfalls keine Verantwortung übernehme. Viele Menschen erregten sich über Videos aus der Flutnacht, die erst neuerdings zur Aufklärung hinzugezogen würden. Diese Aufnahmen zeigten früh, was an der Ahr geschehen sei. „Niemand hat sich darum geschert“, so Klöckner. Die CDU sehe sich in Verantwortung für die Menschen im Land und nutze ihre Rolle der Opposition, „um die Regierung zu treiben“. Zum Thema Energie führte Klöckner aus, dass Gas und Strom bezahlbar gemacht werden müssten, „damit die Gesellschaft nicht zerspringt“. Sie betrachtet es als Aufgabe der Politik, für Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen. Klöckner führte an, dass mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts für Sozialleistungen verwendet würden. Insofern sei die Gesellschaft solidarisch. Klöckner: „Wir können nur so viel geben, wie wir haben.“ Speziell beim Punkt Energie setzt die frühere Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft im vierten Kabinett Merkel auf Einsparen und Subventionieren sowie auf einen Basispreis für die Grundversorgung von Bürgern und Unternehmen. Und sie plädiert für pragmatische Lösungen, etwa die Verlängerung der Laufzeit von Kohle- und Atomkraftwerken.

Kritik von Euro-Ländern an Plänen der Bundesregierung zur Steuersenkung auf Energie wertete Klöckner bei dem Treffen in Kalenborn als „Neiddebatte“. Vom Steueranteil von 31 Prozent auf den Strompreis könne die Regierung „sofort“ auf 15 Prozent zurück gehen.

Ein junges Mitglied der Frauen-Union fragte nach Möglichkeiten der Energiegewinnung durch Kernfusion, was keinen radioaktiven Abfall verursache. „Warum wird das nicht weiter erforscht“, wollte sie wissen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mache Politik für seine Partei, nicht für Deutschland, mutmaßte die CDU-Politikerin. Ihrer Meinung nach müssten die Menschen Raum haben, Dinge zu untersuchen und zu erfinden. „Wir brauchen Regelungen, dass Forschung, Technologie und Innovation möglich sein können.“ Unter den Zuhörerinnen bestand Konsens, dass junge Menschen zum Thema Wirtschaft gefördert werden müssten, schon in der Schule. Kritisch angemerkt wurde aus dem Publikum, dass Studenten finanziell mehr unterstützt würden als Auszubildende.