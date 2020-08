Kommunale Energiewirtschaft : Sinzig setzt auf Photovoltaik

Die Grünen in Sinzig sehen sich in ihrer bisherigen Politik bestätigt und wollen verstärkt auf Photovoltaik setzen. Foto: Grüne

SINZIG Die Grünen freuen sich über einen Vorstoß der CDU, die sich für mehr Photovoltaik auf den Dächern in Sinzig einsetzen will. Die Stadt soll gar Genossenschaftsmodelle prüfen.

Für die Grünen in Sinzig zunächst wohl eher überraschend, war es die CDU, die in der jüngsten Stadtratssitzung den Antrag einbrachte, künftig – soweit wie möglich – zum einen künftig Baugebiete in ihrer Ausrichtung so auszuweisen, dass für Bauherrn bestmögliche Voraussetzungen gegeben sind, die Dächer mit Photovoltaikanlagen zu bestücken, zum anderen, städtische Liegenschaften mit derartigen Anlagen auszustatten.