Besuch im flutbetroffenen Ahrtal Chinesische Delegation tauscht sich zum Thema Katastrophenschutz aus

Dem Besuch an der Ahr vorausgegangen waren Gespräche in den Bundesministerien für Arbeit und Soziales sowie im Bundesministerium des Innern und für Heimat in Berlin. Das Ahrtal und die Saffenburg waren letzte Station der Reisenden. Bei den Gesprächen ging es auch um die verschiedenen Organisationsstrukturen, die in China eher zentral geprägt sind, wohingegen in Deutschland viele Verantwortlichkeiten auf Ebene der Länder und der Kommunen vorhanden sind. In seinem Dankesworten auf der Saffenburg sagte der Minister: „Wir hoffen, dass wir uns noch besser kennenlernen und bessere Kontakte beim Rettungswesen knüpfen“. Die Zusammenarbeit von Bund und Land beim Wiederaufbau von Straßen, Häusern und der Bahnstrecke interessiere ihn. Hao erinnerte auch daran, dass sich in China in einer der Metropolen zum selben Zeitpunkt wie an der Ahr eine Katastrophe ereignet habe. Er nannte die globale Erwärmung und die Extremwetter als „Herausforderung für die ganze Welt, nicht nur für China und Deutschland“.