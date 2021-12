Trinkwasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Chlor-Dosierung noch höher als vor der Flut

Foto: dpa/Patrick Pleul

Bad Neuenahr-Ahrweiler Das Trinkwasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler enthält nach der Flut mehr Chlor als zuvor. Das kann sich auf den Geruch auswirken. In abgelegenen Bereichen der Stadt ist zudem der Druck in den Leitungen niedriger. Doch bald soll damit Schluss sein.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der Flutkatastrophe Mitte Juli liegt in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Chlor-Dosierung im Trinkwasser noch über der von vor der Flut. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Momentan mag daher das Chlor etwas mehr riechen als sonst üblich“, wird Dirk Weber, leiter des Wasserwerks, in der Mitteilung zitiert „Doch letztendlich sorgt die erhöhte Dosierung für einwandfreies Trinkwasser, das im Stadtgebiet für alle Anwendungsgebiete genutzt werden kann.“ Wie der Leiter des städtischen Wasserwerks weiter erläutert, gelte es, festgelegte Werte einzuhalten. Dafür würden im Verteilnetz kontinuierlich und engmaschig chemische Analysen zur Qualitätskontrolle des Trinkwassers durchgeführt

Da die Hauptleitungen, die die Ahr queren, sowie die Transport- und Versorgungsleitungen entlang der Ahr flutbedingt zerstört waren, mussten Fachkräfte in Teilbereichen die Versorgungszonen hydraulisch zusammenlegen beziehungsweise provisorisch umstellen, so die Mitteilung der Stadt. Hieraus resultierten zeitweise niedrigere Versorgungsdrücke in Stadtbereichen, die hoch liegen oder abgelegen sind. „Zurzeit gehen wir sukzessive mit den mittlerweile neu errichteten Ahr-Dükern in Betrieb, sodass wir in absehbarer Zeit wieder unsere ursprünglichen Versorgungs- und Druckzonen betreiben können“, so Weber.