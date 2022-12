GA-Gespräch mit Mainzer KV-Chef Peter Heinz : „Christian Drosten beschreibt die Corona-Realität“

Fällt die gesetzliche Maskenpflicht? KV-Chef Peter Heinz meint, man solle sie auslaufen lassen. Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz/Kreis Ahrweiler Peter Heinz von der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz zieht Bilanz der Corona-Jahre. Er gibt zwar keine Entwarnung, sieht aber auch keine Notwenigkeit, weiter auf allen gesetzlichen Schutzmaßnahmen zu bestehen. Seine Empfehlung: „Ich würde warten, bis die Regelungen auslaufen.“ Unterdessen steht Rheinland-Pfalz bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht besser da als andere Bundesländer.

„Christian Drosten hat einfach nur die Realität beschrieben. Das macht er sehr zuverlässig und schon lange“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, zur Erklärung des Berliner Virologen, die Corona-Pandemie sei überwunden. „Der Zustand der Corona-Erkrankungen ist endemisch, was nicht bedeutet, dass man nun völlig ohne Gefahr durch die Gegend laufen kann. Corona wird immer unter uns bleiben.“ Es mache aber keinen Sinn mehr, auf allen gesetzlichen Schutzmaßnahmen weiter zu bestehen. Seine Empfehlung: „Ich würde warten, bis die Regelungen auslaufen.“

Peter Heinz ist Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Foto: KV

Aus Sicht des KV-Vorsitzenden aus Mainz sind großformatige Schutzmaßnahmen nicht mehr gerechtfertigt. Indes dürfe man jetzt nicht sofort alle Maßnahmen umwerfen, denn die Bevölkerung brauche die Verlässlichkeit des Staates, sagte Heinz, der ein Medizinisches Versorgungszentrum in Gensingen betreibt.

3111 Tote innerhalb von 28 Tagen

Laut den Erhebungen der Johns Hopkins University gab es in den vergangenen 28 Tagen in Deutschland immer noch 3111 Corona-Tote. Kann man da tatsächlich vom Ende der Pandemie reden? Das seien vor allem Hochbetagte, sagt der Mediziner aus Mainz. Die absolute Zahl als solche sage nichts über die Pandemie aus. So sieht es auch ein Sprecher des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW in Düsseldorf: Im Verhältnis zur Einwohnerzahl läge die Quote bei den anderen Ländern deutlich höher, etwa in Spanien mit etwa 47 Millionen Einwohnern. „Dementgegen stehen unterschiedliche Altersstrukturen, unterschiedliche Legaldefinitionen, ab wann man als ‚Corona-Toter‘ gezählt wird, und unterschiedliche Phasen, in denen die Pandemie in den einzelnen Ländern besonders viele Tote gefordert hat“, so der MAGS-Sprecher.

„Die Zahl der Todesfälle ist nur einer der verschiedenen Parameter zur Bewertung des Pandemiegeschehens“, betont auch eine Sprecherin des Rhein-Sieg-Kreises. Erfasst würden bei den Todesfällen sowohl Menschen, die unmittelbar an der Covid-19-Erkrankung gestorben seien, als auch Personen mit Vorerkrankungen, die mit dem Corona-Virus infiziert gewesen seien und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lasse, was die Todesursache gewesen sei.

Hervorragend durch die Pandemie gekommen

Rückblickend sei Deutschland doch „hervorragend“ durch die Pandemie gekommen, sagt Heinz. „Wir haben intuitiv vieles richtig gemacht in einer Situation, in der es keinerlei Erfahrungswerte gab.“ Natürlich habe es auch einzelne Maßnahmen gegeben, die in der Nachbetrachtung unsinnig gewesen seien, etwa die Massentestungen. „Durch eine Testung ist noch niemand gesund geworden.“ Und auch die Lockdowns könne man in der Nachbetrachtung zwar kritisch sehen: „Aber man muss das doch von dem Zeitpunkt aus beurteilen, als man das so entschieden hat. Was hatten wir für eine Angst vor dem Virus, was aber auch erklärbar ist, wenn ich an die 200 Ärzte denke, die innerhalb einer Woche in Bergamo gestorben sind.“

Und auch die Teil-Impfpflicht sei zu Beginn richtig gewesen: „Ich habe erlebt, wie eine einzelne Pflegekraft ganze Altenheime angesteckt hat“, sagt Heinz. Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, also die Regelung, die das Personal von Kranken- und Pflegeeinrichtungen zur Corona-Impfung verpflichtet, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einem Monat als „nicht fortsetzungswürdig“ und sogar „medizinisch kaum noch zu rechtfertigen“ bezeichnet und lässt sie am 31. Dezember auslaufen. Das findet Heinz richtig. Die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung dieser Impfpflicht seien äußerst vielschichtig gewesen, weil es praktisch keine Sanktionen gegeben habe.

Unterschiede in der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Tatsächlich wurde die einrichtungsbezogene Impfpflicht in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich nachgehalten. Während NRW nicht einmal genau beziffern kann, wie viele Verfahren eingeleitet und wie viele Impfungen beim medizinischen Personal durchgesetzt worden sind, hat das Land Rheinland-Pfalz von Beginn an der konsequenten Umsetzung des Bundesgesetzes gearbeitet. „Für uns bleibt es oberste Priorität, vor allem vulnerable Gruppen vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen“, hatten Gesundheitsminister Clemens Hoch, Sozialminister Alexander Schweitzer und der Impfkoordinator des Landes, Daniel Stich, beim Start der Initiative erklärt. Das Ergebnis: Rheinland-Pfalz hat mehr als 1900 Bußgeldverfahren gegen Beschäftigte, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben, eingeleitet, die rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter haben zudem rund 180 Betretungsverbote gegen ungeimpfte Beschäftigte ausgesprochen. In NRW kann das zuständige Gesundheitsministerium keine konkreten Angaben machen: „Das MAGS hat in zwei Abfragen die Anzahl an Tätigkeits- beziehungsweise Betretungsverboten sowie Bußgeldern von den Gesundheitsämtern erfragt, darüber hinaus kann jedoch derzeit nicht beurteilt werden, ob und wie erfolgreich die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Rahmen der Pandemiebewältigung war“, so ein Sprecher des Ministers auf GA-Anfrage. Beim Rhein-Sieg-Kreis waren nach Auskunft der Pressestelle mehr als 350 Vorgänge ungeimpfter Beschäftigter „in Bearbeitung“. Der Kreis Ahrweiler hat sich auf GA-Anfrage nicht geäußert.

Immerhin: Heinz zieht eine positive Bilanz und sieht das Land gut aufgestellt: Heute sei es doch so, dass durch die Immunitätslage in der Bevölkerung ein Zustand entstanden sei, in dem man den Schrecken vor der Krankheit genommen habe. „Die Impfung hätte besser kommuniziert werden können“, sagt Heinz. Da seien teilweise „abstruse“ Vorstellungen verbreitet worden.