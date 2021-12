Unterkünfte nach der Flut : Containerdorf im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion ist fertig

Bad Neuenahr-Ahrweiler 48 Wohneinheiten für Hochwasseropfer sind auf dem ehemaligen "Tribünenplatz" im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion entstanden. Die knapp 40 Quadratmeter großen Wohnungen sind für längerfristige Aufenthalte entstanden und die ersten Bewohner sind bereits eingezogen.

Knapp 40 Quadratmeter groß sind die Wohnungen für Hochwasseropfer auf dem ehemaligen "Tribünenplatz" im Bad Neuenahrer Apollinarisstadion. Dort sind 48 Wohneinheiten für längerfristige Aufenthalte entstanden. Sie bestehen aus jeweils drei Containern. Yvonne Mies ist eine der ersten, die eingezogen ist. An der Tür hängt ein Weihnachtskranz, gleich dahinter geht es in eine kleine Küche und weiter in ein Bad mit Dusche. Links führt der Weg ins Schlafzimmer, rechts ins Wohnzimmer. An der Wand hängt ein neuer Fernseher und Internetzugang gibt es auch. Sogar die Containerwände wurden verputzt. „Es lässt sich ganz gut wohnen hier, zumindest für eine gewisse Zeit,“ stellt die erste Mieterin fest. Sie rechnet mit einem halben Jahr Aufenthalt im Containerdorf, dann soll ihr entkerntes Haus wieder bewohnbar sein. Bis dahin gilt es, sich mit den künftigen Nachbarn zu verständigen. Viele von ihnen werden in den kommenden Tagen einziehen und das Weihnachtsfest hier verbringen. Dass man hier unmittelbar an der Ahr, die so viel Leid brachte, wohnt, scheint niemanden zu stören. "Im Gegenteil, die ersten Mieter wollten in die Wohnungen direkt am Fluss beziehen", berichtet eine Mitarbeiterin vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).